Artvin'de yangın paniği: 10 ev küle döndü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayan yangın çevredeki evlere de sıçradı. Yangında 10 ev kullanılamaz hale geldi.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyündeki evde çıkıp, çevredeki evlere de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı 10 ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.

Yusufeli'nin Yüncüler köyünde bulunan evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, kısa sürede bitişikteki evlere de sıçradı. İhbar üzerine Yusufeli Belediyesi itfaiye ekibi ile Artvin Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, köye sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği alevler, kontrol altına alınıp, söndürüldü.



Yangında ahşap 10 ev, kullanılamaz hale geldi. Yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.