  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Atla kaçıyordu, İHA ile yakalandı

Atla kaçıyordu, İHA ile yakalandı

Atla kaçıyordu, İHA ile yakalandı
Güncelleme:

Erzurum'da kesinleşmiş 14 yıl 11 gün hapis cezası olan firari hükümlü, atla kaçarken insansız hava aracı destekli operasyon sonucunda yakalandı.

Erzurum’da çeşitli suçlardan kesinleşmiş 14 yıl 11 gün hapis cezası olan firari hükümlü atla kaçarken insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonla yakalandı.

Polis ‘nitelikli yağma’, ‘birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit’ ve ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından hakkında toplam 14 yıl 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç’yi İHA desteğiyle Karaçoban ilçesinde yakaladı.

 Gözaltına alınan hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İnsansız hava aracındaki görüntüde atla kaçan hükümlünün dağda polislerce yakalanması yer alıyor.

AA

Etiketler atla kaçarken iha ile yakalandı İHA atla firar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hafta sonunda hava nasıl olacak ? İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri Hafta sonunda hava nasıl olacak ? İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonları güncellendi Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonları güncellendi İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti Ümit Özdağ Erdoğan'ı destekleme şartını ilk kez açıkladı Ümit Özdağ Erdoğan'ı destekleme şartını ilk kez açıkladı Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı Okul servis ücretlerine dev zam; en kısa mesafe ücreti dudak uçuklattı Okul servis ücretlerine dev zam; en kısa mesafe ücreti dudak uçuklattı Maymun çiçeği salgını hızla yayılıyor: DSÖ küresel acil durum ilan etti Maymun çiçeği salgını hızla yayılıyor: DSÖ küresel acil durum ilan etti Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya zehir zemberek sözler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya zehir zemberek sözler Canlı yayında skandal iddia: ''AK Parti'den başkanlara 500 milyon TL'lik transfer ücreti'' Canlı yayında skandal iddia: ''AK Parti'den başkanlara 500 milyon TL'lik transfer ücreti'' Cumhurbaşkanlığı'nın AK Partili Belediyelere 45'er milyon TL'lik ''bağış''ı belgelendi Cumhurbaşkanlığı'nın AK Partili Belediyelere 45'er milyon TL'lik ''bağış''ı belgelendi
UEFA Süper Kupa sahibini buldu UEFA Süper Kupa sahibini buldu Cezaevinden izinli çıkmıştı, yüzerek firar ederken yakalandı Cezaevinden izinli çıkmıştı, yüzerek firar ederken yakalandı Meta CEO'su Mark Zuckerberg eşinin heykelini yaptırdı Meta CEO'su Mark Zuckerberg eşinin heykelini yaptırdı Benzine zam geldi Benzine zam geldi Marmara Denizi'nde deprem OLDU Marmara Denizi'nde deprem OLDU Aynı firmanın hem teknesi hem de otobüsü aynı anda alevler içinde kaldı Aynı firmanın hem teknesi hem de otobüsü aynı anda alevler içinde kaldı Biran Damla Yılmaz sevilen diziye transfer oldu Biran Damla Yılmaz sevilen diziye transfer oldu Bunu da gördük: Dövizle satış yapan tesise baskın Bunu da gördük: Dövizle satış yapan tesise baskın