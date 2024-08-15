Atla kaçıyordu, İHA ile yakalandı

Erzurum'da kesinleşmiş 14 yıl 11 gün hapis cezası olan firari hükümlü, atla kaçarken insansız hava aracı destekli operasyon sonucunda yakalandı.

Erzurum’da çeşitli suçlardan kesinleşmiş 14 yıl 11 gün hapis cezası olan firari hükümlü atla kaçarken insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonla yakalandı.

Polis ‘nitelikli yağma’, ‘birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit’ ve ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından hakkında toplam 14 yıl 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç’yi İHA desteğiyle Karaçoban ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İnsansız hava aracındaki görüntüde atla kaçan hükümlünün dağda polislerce yakalanması yer alıyor.

AA