AVM girişince tekme tokatlı ''maske'' kavgası!

Antalya'da, bir AVM girişinde maske takması için uyarılan şahıs ile güvenlik görevlileri arasında tekme tokat kavga çıktı.

İddiaya göre AVM’ye girmek isteyen bir kişiye güvenlik görevlileri maske takması konusunda uyarıda bulundu. Bu esnada maske takmak istemeyen kişiyle AVM’nin güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Maske takmamakta direnen kişi, iddiaya göre AVM’nin güvenlik görevlisine vurunca tartışma, kavgaya dönüştü.

Bir anda AVM’nin girişinde güvenlik görevlileri ile vatandaş arasında tekme- tokat kavga çıktı. Kavgaya AVM’nin kadın güvenlik görevlileri de dahil olurken, güvenlik görevlilerinin yere yatırdıkları kişiyi darbetme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.