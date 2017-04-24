AVM'de ölümde 11 yıl sonra gelen adalet

İstanbul'da bir AVM'de 11 yıl önce 3'üncü kattaki yürüyen merdivenlerin tırabzanına yaslandıktan sonra 18.5 metreden yere çakılıp ölen 16 yaşındaki Burak Hacıkasımoğlu'nun annesi Leyla Darıcı'ya tazminat ödenmesine karar verildi.

Hacıkasımoğlu'nun ölümüyle ilgili alışveriş merkezinin genel müdürü Z.H.K. hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan dava açılmıştı. Dava kapsamında ancak 5 yıl sonra AVM'de keşif yapıldı. Keşif sonrası genel müdürün beraatına karar verildi.

2013'te bu kez inşaatı gerçekleştiren şirket ile AVM'yi işleten şirketin teknik sorumlularına dava açıldı. Ancak iddianamede ölen gencin merdivene sırtı iniş yönüne dönük şekilde bindiği için kusurlu olduğu anlatıldı. Duruşma mayıs ayına ertelendi.

Bu arada ölen gencin ailesi, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde maddi manevi tazminat davası açtı. Anne Leyla Darıcı, ceza ve tazminat davalarından yıllarca bir karar çıkmadığını belirterek Anayasa Mahkemesi'ne de bireysel başvuruda bulundu.

Davalardan yıllardır karar çıkmamasının 'yaşam hakkının' ihlali olduğunu belirten Anayasa Mahkemesi, 80 bin lira isteyen anneye, 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.