Bugün altın fiyatlarını gören gözlerine inanamadı
Bugün altın fiyatlarını gören gözlerine inanamadı
Survivor'da Furkan şoku; ceketini alıp gitti !
Survivor'da Furkan şoku; ceketini alıp gitti !
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde intihar şoku
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde intihar şoku
Dev havayolu şirketi seferlerini durdurdu !
Dev havayolu şirketi seferlerini durdurdu !
Türkiye atağa geçti ! ''Barbaros Hayrettin'' göreve hazır
Türkiye atağa geçti ! ''Barbaros Hayrettin'' göreve hazır
İslam ve Türkiye karşıtı aday ilk turu geçti
İslam ve Türkiye karşıtı aday ilk turu geçti
Savaş çanları yine çalıyor ! Kuzey Kore'den şok tehdit
Savaş çanları yine çalıyor ! Kuzey Kore'den şok tehdit
Rüşvetten tutuklanan hakimin servetine bakın !
Rüşvetten tutuklanan hakimin servetine bakın !
  1. 24 Nisan 2017 08:47

AVM'de ölümde 11 yıl sonra gelen adalet

İstanbul'un en büyük alışveriş merkezlerinden birinde oğlu merdivenden düşerek ölen anne 11 yıllık hukuk mücadelesini kazandı.

AVM'de ölümde 11 yıl sonra gelen adalet
A+ A-

İstanbul'da bir AVM'de 11 yıl önce 3'üncü kattaki yürüyen merdivenlerin tırabzanına yaslandıktan sonra 18.5 metreden yere çakılıp ölen 16 yaşındaki Burak Hacıkasımoğlu'nun annesi Leyla Darıcı'ya tazminat ödenmesine karar verildi.

Hacıkasımoğlu'nun ölümüyle ilgili alışveriş merkezinin genel müdürü Z.H.K. hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan dava açılmıştı. Dava kapsamında ancak 5 yıl sonra AVM'de keşif yapıldı. Keşif sonrası genel müdürün beraatına karar verildi.

2013'te bu kez inşaatı gerçekleştiren şirket ile AVM'yi işleten şirketin teknik sorumlularına dava açıldı. Ancak iddianamede ölen gencin merdivene sırtı iniş yönüne dönük şekilde bindiği için kusurlu olduğu anlatıldı. Duruşma mayıs ayına ertelendi.

Bu arada ölen gencin ailesi, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde maddi manevi tazminat davası açtı. Anne Leyla Darıcı, ceza ve tazminat davalarından yıllarca bir karar çıkmadığını belirterek Anayasa Mahkemesi'ne de bireysel başvuruda bulundu.

Davalardan yıllardır karar çıkmamasının 'yaşam hakkının' ihlali olduğunu belirten Anayasa Mahkemesi, 80 bin lira isteyen anneye, 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Sabah

yürüyen merdiven , ölüm , merdiven , avm , alışveriş merkezi , istanbul , çocuk