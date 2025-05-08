Baba-oğulun miras tartışması cinayetle bitti

Kayseri'de 58 yaşındaki E.R., miras meselesi yüzünden tartıştığı babası M.R.'yi (83) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak’ta meydana geldi. M.R. ile oğlu E.R. arasında iddiaya göre miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada M.R., oğlu E. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.R.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.R.'ın cenazesi otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan E.R., polis merkezine götürüldü.

DHA