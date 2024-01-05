Bağdat Caddesi'nin ''bikinili mankeni''nden taciz itirafı

İstanbul Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde bikinisiyle pankartlı protesto yaparken gözaltına alınan manken Melisa Aydınalp, Armağan Çağlayan'ın Youtube'taki programında, lisede okurken öğretmeninin tacizine uğradığını iddia etti.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Bağdat Caddesi'nde bikinisiyle pankartlı protesto yaparken gözaltına alınan mahkeme kararıyla yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılan "yürüyen manken" Melisa Aydınalp, Armağan Çağlayan'ın Youtube programına konuk oldu.

"Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve 3 ay boyunca haftanın 2 günü kolluk birimine imza atma şartıyla serbest bırakılan Melisa Aydınalp lise yıllarında mini etek giydiği için öğretmeni tarafından tacize uğradığını söyledi.

Bikinili yürüyen manken gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemedeki sorgusunda, "Sormuş olduğunuz görüntülerdeki kişi benim. Elimde 'Memelere özgürlük' yazan bir pankartla protesto hakkımı kullanmak için yürüyüş yapıyordum. Bu esnada arkadaşım da beni çekiyordu. Vücudumun herhangi bir mahrem yeri açıkta değildi. Hayasızca bir hareketim olmadı. Ne zaman bu şekilde normal kıyafetlerimle de yürüyüş yapsam gözaltına alınıyorum. Bu durum benim eğitim öğretim hayatımı da aksatıyor. Hakkımda istenen tedbirin reddine karar verilmesini talep ediyorum. Sürekli aynı şeyi yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Melisa Aydınalp, Armağan Çağlayan'a "vücudumu ve vücudumu görmeyi seviyorum. Bu sebeple daha dar ya da daha açık kıyafetler giymek hoşuma gidiyor." diyerek lisede mini etek giydiğim için öğretmeninin tacizine uğradığını iddia etti.

Aydınalp, “Göğüs dekoltesi giymek istemiyorsunuz diye giyecek kadınlara da engel olmayın. Bu bizim için çok önemli. Ben bir ışık yaktım, bir özgürlük konusu ortaya attım.” İfadelerini kullandı.