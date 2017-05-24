Bahçeli'nin konvoyunun geçişi sırasında feci kaza

Antalya'nın Alanya ilçesinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Bahçeli, Alanya ilçesindeki programlarını tamamlayarak havalimanına gitmek üzere Antalya'ya doğru yola çıktı.

Konvoyun Alanya'dan çıktığı sırada, Abdurrahman Toprakoğlu'nun (58) kullandığı 07 MPH 80 plakalı otomobil, konvoya girmeye çalıştı. Bu sırada araç önce bariyerlere, ardından da yolun sağında park halindeki 42 DYS 43 plakalı minibüs ve 07 BDV 17 hafif ticari araca çarptı.

Kazada Toprakoğlu ile çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü İhsan Şahin yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan ambulans ekipleri yaptı. Araçta sıkışan Toprakoğlu, sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

İhsan Şahin de başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.