Bahçesine giren sürünün çobanını öldürdü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir kişi, koyun sürüsü bahçesine giren çobanı pompalı tüfekle öldürdü.

Olay, önceki gün Tekkeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan H.D.'nin (36) koyunları M.A.A.'nın (75) incir bahçesine girdi. A. ile D. arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A., pompalı tüfeğiyle D.'ye ateş etti. H.D., karnından ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.D., dün gece hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan ve jandarma tarafından gözaltına alınan M.A.A., işlemleri sonrası dün sevk edildiği adliyede tutuklandı. A. ile D. arasında daha önce de koyunların bahçeye girmesi nedeniyle tartışma çıktığı öğrenildi.

DHA