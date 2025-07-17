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14 yaşındaki kız kardeşini döve döve öldürdü! Hortumlu vahşetin sebebi şoke etti

14 yaşındaki kız kardeşini döve döve öldürdü! Hortumlu vahşetin sebebi şoke etti
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 16 yaşındaki Z.A., kız kardeşi R.A.'yı (14) döverek öldürdü. Gözaltına alınan cani ağabey, tutuklandı.

Olay, 9 Temmuz’da 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. Z.A., kardeşi R.A.’yı markete göndermek istedi. Markete gitmek istememesi üzerine Z.A., R.’ya hortumla saldırarak, yumruk attı. Yere yığılan R., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. R.’nın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen R., toprağa verildi.

Gözaltına alınan Z.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

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Etiketler diyarbakır dicle cinayet
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