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  4. 24 Kasım 2019 16:12

Bahşiş terörü ! Gelin arabasını durdurup, damadı bıçakladılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde, gelin arabasının önünü kesen magandalar, araçtan inen damat Tahsin A.'yı darp edip, sol baldırından bıçakladılar.

Bahşiş terörü ! Gelin arabasını durdurup, damadı bıçakladılar
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Edinilen bilgiye göre,  düğün sonrası yapılan konvoyun önünü kesen A.D.K., Ü.M.Ç. ve A.E. isimli şüpheliler, damat Tahsin A.’den bahşiş istediler. Araçtan inen Tahsin A.’ya bıçak sallayan şüphelilerden Ü.M.Ç. damadı darp edip sol baldır kısmından yaraladı.

A.D.K., Ü.M.Ç. ve A.E. adlı şahıslar, olaydan sonra kayıplara karıştılar. Hastaneye kaldırılan damat Tahsin A. ayakta tedavi olduktan sonra taburcu edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada A.D.K., Ü.M.Ç. ve A.E.'yi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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mersin , bahşiş
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