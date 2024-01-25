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Bakan Yerlikaya ''Bizden kaçamayacaklar'' diyerek duyurdu: 201 gözaltı!

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik 41 ilde düzenlenen operasyonda 201 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarınca; 348 ekip, 1136 personel, 1 hava aracı ve 18 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Kayseri, Gaziantep, Konya, Ankara, Osmaniye, İzmir, Antalya, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Bilecik, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Muğla, Adıyaman, Balıkesir, Isparta, Kahramanmaraş, Denizli, Erzincan, Samsun, Niğde, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Kırıkkale, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Elazığ, Manisa, Van, Bursa ve Ağrı olmak üzere 41 ilde 'Narkogüç-46' operasyonları düzenlendi" dedi.

'BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR'

Operasyonlarda, 201 zehir taciri ile sokak satıcısının yakalandığını, 221 kilo uyuşturucu ile 2 milyon 153 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi, kahraman jandarmamızı ve kahraman gümrük muhafaza ekiplerimizi gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız karalılıkla devam edecek. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı. 

 

DHA

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya uyuşturucu torbacı operasyon
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