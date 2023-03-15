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Balayı çifti otelde ölü bulunmuştu! Sebebi belli oldu

Balayı çifti otelde ölü bulunmuştu! Sebebi belli oldu
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Balayı için geldikleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde otel odasında ölü bulunan çiftin karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri ortaya çıktı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Beldesi'nde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, otel çalışanları balayını geçirmek için geçtiğimiz pazar akşamı Kapadokya'ya gelen Mutlu ve Kader A. çifti telefonlarına bakmayınca durumdan şüphelenendi. Odaya giden ekipler, kapıyı açınca çiftin hareketsiz şekilde yattığını gördü.

İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz çiftin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Jandarma ekipleri de, güvenlik önlemi alarak oda da inceleme yaptı. Mutlu-Kader çiftçinin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KORBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENMİŞLER
Yapılan otopsi sonucunda çiftin ilk belirlemelere göre kaldıklarını odanın altında bulunan kazan dairesinden çıkan karbonmonoksitin odalarına sızması sonucu zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

OTEL İŞLETMECİSİ GÖZALTINDA
Öte yandan, jandarma ekiplerinin otel işletmecisi E.A.'yı gözaltına aldığı öğrenildi.

İHA

Etiketler nevşehir balayı çifti otel odası
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