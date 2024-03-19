Balıkesir'de korkutan deprem

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.02 kilometre olarak kaydedildi.

Son dönemde peş peşe meydana gelen irili ufaklı depremlerle sarsılan Marmara Bölgesi'ndeki sismik hareketlilik endişe vermeye başladı. Son olarak dün Mudanya ve Gemlik Körfezi arka arkaya sarsılmıştı.

Marmara Bölgesi bugün de yeni güne Balıkesir'de meydana gelen 3,8 büyüklüğünde bir depremle başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ve Kandilli Rasathanesi, bu sabah saat 07.43'te, merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Büyüklüğü 3.8 olan depremin derinliği ise 7.02 kilometre olarak ölçüldü. Olayla ilgili henüz herhangi olumsuz bir durum bildirilmedi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...