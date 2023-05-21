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Barajda tekne battı: 1 kişi kayıp

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Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Bahçeli Barajı'nda teknenin batması sonucu 1 kişi kayboldu.

Olay, Ezine ilçesindeki Bahçeli Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.A. (58), K.A. (56) ve Afganistan uyruklu G.H. (39) balık tutmak için tekneyle açıldı. Teknenin batması sonucu içindekiler suya düştü. A.A. ve K.A. kendi imkanlarıyla yüzerek kurtulurken, G.H. ise suda kayboldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kurtulan 2 kişiye müdahale etti. K.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine jandarma, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, AFAD, UMKE ve dalgıç ekipler sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, barajda kayıp olan Afganistan uyruklu G.H. için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İHA

Etiketler çanakkale ezine bahçeli barajı gölet
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