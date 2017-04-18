Beratcan'ın annesine beraat kararı

İstanbul Kartal’da 10 yaşındaki Beratcan Karakütük’ü öldüren servis şoförü Ersin Kaşıkçı, ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Anne Türkan Karakütük ise beraat etti.

Kartal'da kaybolduktan sonra Tuzla'da ormanlık alanda cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ü öldürdüğü gerekçesiyle sanık Ersin Kaşıkçı, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ersin Kaşıkçı, tutuksuz sanık anne Türkan Karakütük ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada baba Ergün Karakütük'ün ağabeyi Osman Karakütük tanık olarak dinledi. Ağabeyinin Türkan Karakütük ve Ersin Kaşıkçı arasındaki ilişkiyi bilmediğini söyleyen Osman Karakütük, ağabeyinin durumu bilmesi halinde davranışlarının farklı olacağını belirtti.

Baba Ergün Karakütük'ün avukatı Hicran İlhan'ın bir sonraki celse başka bir tanık dinlenilmesi talebini reddeden mahkeme heyeti, taraflara araştırılması istenen bir konunun olup olmadığını sordu.

Tarafların araştırılması istenen bir konunun olmadığını beyan etmeleri üzerine, Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaasını sundu.

Savcı mütalaasında, tutuklu sanık Ersin Kaşıkçı'nın "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, yeterli, inandırıcı, kesin, somut bir delil olmaması nedeniyle tutuksuz sanık anne Türkan Karakütük hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan tutuksuz sanık anne Türkan Karakütük, eşinin bildiği bir ilişki yaşadığını söyleyerek beraatini istedi

Tutuklu sanık Ersin Kaşıkçı, cinayeti Türkan Karakütük'ün bilgisi dahilinde işlediğini ifade ederek, "Bu cinayet Türkan ile ikimizin cinayetidir." dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Kaşıkçı'nın "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı. Heyet sanık Kaşıkçı'nın aldığı cezalarda herhangi bir indirimin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Heyet sanık Türkan Karakütük hakkında "azmettirmek suretiyle kasten insan öldürmek" suçundan açılan davada, sanığın suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeter, somut, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığı gerekçesiyle, anne Türkan Karakütük'ün beraatine karar verdi.

Olayın geçmişi

Kartal'da ilkokul öğrencisi Beratcan Karakütük'ün 9 Mart'ta okuldan çıktıktan sonra eve dönmemesi üzerine ailesi polise kayıp müracaatında bulunmuş ve arama çalışması başlatılmıştı. Beratcan'ın cesedi, 23 Mart'ta Tuzla Tepeören'deki ormanlık alanda bulunmuştu.

Beratcan'ın ölümüne ilişkin aranan servis şoförü Ersin Kaşıkçı, Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda yakalanmış, servis şoförünün ifadeleri doğrultusunda, Beratcan'ın annesi Türkan Karakütük de gözaltına alınmıştı.

Kaşıkçı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, anne Türkan Karakütük ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Hakimlik, Türkan Karakütük'ün Bakırköy Kadın Sığınma Evine yerleştirilmesine ve orayı terk etmemesine karar vererek, yurt dışına çıkışını da yasaklamıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beratcan'ı öldürdüğü gerekçesiyle servis şoförü Ersin Kaşıkçı hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianamede, Beratcan'ın annesi Türkan Karakütük hakkında da "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

KAN DONDURAN İFADE

Cinayeti ayrıntılarıyla anlatan Kaşıkçı, şunları söylemişti:



"Bana Beratcan'ın okuldan çıktıktan sonra eczanenin önünde beni bekleyeceğini söyledi. Benim ona paket göndereceğimi akşamleyin tembih ettiğini söyledi. Çocuk 14.30 gibi yalnız geldi. Beni gördü. Kendisine annesine bir paket göndereceğimi, arabaya binmesini söyledim, itirazsız bindi. Biraz ilerledim. Biraz korkmuştu. Sesiz olmasını, elini ayağını bağlayacağımı söyledim. Korktuğu için herhangi bir karşı koyması olmadı. Ellerini, ayaklarını koli bandı ile bantladım, ağzını da bantladım. Bu arada bağırıp çağırmadı, yardım istemedi. Burnu açıktı, nefes alıyordu. Arabanın bagajına koydum. Üzerine bir battaniye örttüm, sessiz olmasını, servis yaptıktan sonra kendisini serbest bırakacığımı söyledim. Tepki vermedi. Ben yarım saat kadar süren servisimi yaptıktan sonra çocuğu Tepeören yakınına götürdüm. Bagajı açtığımda çocuk yarı baygındı. Ellerini çözdüm, çocuğu yatar vaziyette fazla derinliği olmayan suya soktum. Çocuk ayıldı, kafasından suya bastım. 1 dakika gibi bir süre içerisinde hareketsiz kaldı, çabası kesildi ve öldü. Kendisini menfezin kenarına görünmeyecek şekilde bıraktım. Sonra olay yerinden minibüsle ayrıldım. Saat 17. 00 civarında Türkan beni aradı, "ne oldu" dedi. Ben de "tamam" dedim. 18 gün sonra polis beni aldı. Türkan televizyonda benim adımı söyleyince olay ortaya çıktı. Ben Türkan'ın azmettirmesi üzerine bu olayı gerçekleştirdim."