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Bilecik'te yolcu otobüsü kazası: 14 yaralı

Bilecik'te yolcu otobüsü kazası: 14 yaralı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan otobüsün bariyerlere çarpması sonucu 14 yolcu yaralandı.

Bursa-Eskişehir kara yolunun Poyra köyü mevkisinde seyreden 45 yaşındaki S.C. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüste yaralanan 14 yolcu, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, hasarlı otobüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

AA

Etiketler bilecik yolcu otobüsü trafik kazası bariyer
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