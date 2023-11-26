Bir aile içi katliam daha: Eşini katletti, annesini yaraladı

Adana'da cinnet getiren bir kişi eşini ve annesini tabancayla vurdu. Saldırganın eşi olay yerinde hayatını kaybederken, annesi de ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, N.K. (40) evinin yanındaki evde oturan annesi F.K.’nın (54) yanına gitti. N.K. ile annesi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma seslerini duyan N.K.’nın karısı H.K. da (44) kayınvalidesinin evine gitti. Tartışma kısa sürede büyürken N.K. tabanca ile annesi F.K. ve karısı H.K.’yi başlarından vurdu. F.K. ve H.K. kanlar içerisinde yere yığılırken N.K. olay yerinden kaçtı.

Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri H.K.’nin olay yerinde öldüğünü tespit ederken ağır yaralı F.K. da çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Başından vurulan F.K.’nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından H.K.’nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliğine ekipleri ise, şüpheli N.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

İHA