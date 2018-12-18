Bir babanın en zor nöbeti

Adana'da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Osman Alaçkaya'nın otomobili Çatalan Köprüsü üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Alaçkaya'nın intihar etmiş olabileceğini düşünen kardeşleri, köprü üzerinde gözyaşı döktü.

Olay, Adana Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan Çatalan Köprüsü'nde meydaya geldi. İddiaya göre, sağlık sorunları olan Osman Alaçkaya (62) eve gitmeyince yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gece geç saatlere kadar Alaçkaya'ya cep telefonundan ulaşamayan kardeşleri ağabeylerinin hayatından endişe ederek kendi imkanlarıyla aramaya başladı. Sabah saatlerinde Çatalan Köprüsü etrafında dolaşan Erkem ve Ramazan Alaçkaya, ağabeylerinin otomobilini köprü üzerinde terk edilmiş halde buldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Otomobil üzerinde kontak anahtarını ve ağabeylerinin cüzdan ve telefonlarını gören yakınları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, 6 çocuk babası Alaçkaya'nın suya atlayarak intihar etme ihtimali üzerine su altı ekiplerine haber verdi. Ağabeyinden haber alamayan Ekrem Alaçkaya ise, köprünün demir parmaklıklarına sarılarak arama çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Yere oturarak ağlayan Ekrem Alaçay, "Dün akşam birlikte oturup sohbet ettik. Daha sonra yanımızdan ayrıldı, o saatten sonra kendisine bir daha ulaşamadık. Gece yarısına kadar cep telefonu açıktı, herhangi bir maddi sıkıntısı yoktu, sadece biraz sağlık sorunu vardı" dedi.

Polis ise oto galericisi olan Alaçkaya'yı arama çalışmalarını sürdürüyor.