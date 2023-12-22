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Bir garip olay! El yapımı patlayıcıyla polise teslim oldu

Bir garip olay! El yapımı patlayıcıyla polise teslim oldu
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Adana'da, el yapımı patlayıcıyla eski adliye binasına giden R.D. (22), polisi görünce ''Kendime zarar verecektim, vazgeçtim'' diyerek teslim oldu.

Olay, 20 Aralık'ta saat 11.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen R. D., torpillerin içinden boşalttığı barutu, bilyeyle birlikte pet şişeye doldurup, elektrik kablosuyla sarıp el yapımı patlayıcı yaptı. Eski adliye binasına giden R.D., kaldırımdaki polisi görünce elindeki patlayıcıyı bırakarak, "Kendime zarar verecektim ancak vazgeçtim" diyerek teslim oldu.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, patlayıcının bırakıldığı bölgede güvenlik önlemi alıp, İnönü Caddesi'ni trafiğe kapattı. Eski adliye binası önüne, bomba imha polisi ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede düşük tesirli olduğu belirlenen patlayıcı, fünyeyle patlatıldı. Polis merkezine götürülen şüpheli R.D.'nin, daha önce terör suçundan işlem görmediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

DHA

Etiketler adana el yapımı patlayıcı polis
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