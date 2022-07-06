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Bir ilde ormanlara giriş kısıtlaması

Bir ilde ormanlara giriş kısıtlaması

Denizli Valiliği, mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlara giriş için kısıtlama getirdi.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda kentte sıcaklık değerlerinin yükseleceği, hava şartları ve insani faktörlere bağlı olarak yangın riskinin artabileceği değerlendirildi. Olası orman yangınlarını önlemek için Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun kararları doğrultusunda bazı tedbirler alındığı vurgulanan açıklamada, "6 Temmuz- 31 Ekim arasında mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve mangal, semaver ve benzeri amaçlarla ateş yakmanın yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında da belirtilen tarihler arasında saat 20.00'den sonra ateş yakmaya izin verilmemesine karar verilmiştir." denildi. 

Etiketler orman ormanlık alan kısıtlama
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