Bir kadın cinayeti daha! Kocası olacak cani katletti!

Türkiye'de bugün bir başka kadın cinayeti daha işlendi. Zonguldak'ta 58 yaşındaki bir kadın kocası olacak cani tarafından kafasına çekiçle vurularak vahşice katledildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde eşini çekiçle başına vurarak öldüren kişi gözaltına alındı. AA’nın haberine göre Gemiciler Mahallesi Kabuklar Caddesi’nde Şahizer A. (58) ile eşi A.A. (58) arasında tartışma çıktı. Şahizer A., eşine ait aracın tekerleklerinin havasını indirerek anahtarı aldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A., eşini çekiçle başına vurarak öldürdü. Zanlı A.A., ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerince suç aletiyle gözaltına alındı.