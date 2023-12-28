Bir kadın cinayeti daha! Sokak ortasında katledildi

Türkiye yeni güne de malesef bir yeni bir kadın cinayetiyle başladı. Acının bu seferki adresi Mardin oldu.. Sokakta silahlı saldırıya uğrayan 31 yaşındaki bir genç kadın hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Gençlik Sokak’ta yürüyen Z.K., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancalı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Z.K.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Z.K.'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

DHA