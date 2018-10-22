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  4. 22 Ekim 2018 21:39

Bir kişi önüne geleni bıçakladı: 9 yaralı !

İstanbul Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu iddia edilen bir kişi, önüne gelen kişileri rastgele bıçakladı.

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İstanbul Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişinin, önüne gelen kişileri rast gele bıçaklaması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay saat 19.00 sıralarında Sahrayı Cedid Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi.

Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi, önce kasap dükkanında bulunan 3 kişiyi ardından kaldırımda yürüyen 6 kişiyi olmak üzere 9 kişiyi bıçaklayarak kaçtı.

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken şüpheli kaçarken ayağı kırık bir şekilde D 100 Karayolu katılında yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

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