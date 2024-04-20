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Bir şehrimizde ''Berzeg Sendromu'' paniği: Herkes köyü terk etti

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Balıkesir'de 309 gün önce evinden ayrılarak ormana yürüyüşe gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ünlü ekonomist Korhan Bergez'in ardından Gönen'in Armutlu kırsal mahallesi adeta hayalet şehre döndü.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu kırsal mahallesinde yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte evinden ayrılan Ekonomist Korhan Berzeg'den bir daha haber alınamadı. Korhan Berzeg'in kaybolmasının üzerinden tam 309 geçti ancak hala hiçbir haber yok.

Balıkesir'de 309 gün önce evinden ayrılarak ormana yürüyüşe gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ünlü ekonomist Korhan Bergez'in ardından Gönen'in Armutlu kırsal mahallesi adeta hayalet şehre döndü.

Onlarca kuyu tarandı, Gönen Çayı'nda aramalar yapıldı, 250 kilometrelik çevrede sayısız kez aramalar gerçekleştirildi ancak bir sonuç alınamadı.

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Korhan Berzeg, 17 Haziran 2023'te Gönen ilçesinin Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak için ayrılmıştı. Korhan Berzeg ve köpeği Tina çıktıkları yürüyüşten geri dönmeyince, eşi Angela Berzeg kayıp ihbarında bulunmuş ve Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışmalarına başlanmıştı.

https://shbd.io/s/tuHX3tSh

Korhan Berzeg, Dron ve İHA'larla 250 kilometrekarelik alanda, 5 kez havadan ve karadan aranmış ancak bulunamadı.

https://shbd.io/s/tuHX3tSh

Korhan Berzeg'in bulmak için başlatılan arama çalışmaları 179 gün önce sonlandırılmıştı. Korhan Berzeg'in kaybolmasının üzerinden ise tam 309 gün geçmesine rağmen kaybolma gizemi hala çözülebilmiş değil.

Armutlu Kırsal Mahallesi'nde yaşayanlar da bu durum nedeniyle tedirgin. Güvenlik endişesi yaşayan bazı mahalle sakinleri evlerinden çıkmaya dahi çekinirken deyim yerindeyse mahalle terkedilmiş gibi görünüyor.

Bu belirsizlik ve endişe atmosferi, insanların günlük hayatını önemli ölçüde etkilemiş durumda. Mahalle Muhtarı Hamit Erman konu ile ilgili, “Aramalar bitti, gelen giden yok. Biz de öyle bekliyoruz. Köylerde nüfus kalmadı, köyler boşaldı” dedi.

İHA

Etiketler Berzeg Sendromu Korhan Berzeg Armutlu kırsal mahallesi armutlu gönen balıkesir
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