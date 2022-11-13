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Bitlis'te korkutan deprem!

Bitlis'te korkutan deprem!
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AFAD'dan alınan bilgiye göre, Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde AFAD'dan alınan bilgiye göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,02 km olarak ölçüldü.

 Kandilli verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi.Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Etiketler deprem bitlis
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