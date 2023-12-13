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  4. Bodrum'da vahşet! Bunu yapan insan değil hayvan bile olamaz!

Bodrum'da vahşet! Bunu yapan insan değil hayvan bile olamaz!

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde derisi yüzülmüş halde bir tilki, çöp konteynerinin yanına atılmış halde bulundu.

Bodrum'un Konacık Mahallesi Adalı Sokak ile Ali Paşa Sokak kesişiminde bulunan çöp konteynerinin yanında derisi yüzülmüş halde bir hayvan ölüsü bulundu. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine polis ve Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Önce yavru bir köpeğe ait olduğu sanılan hayvanın, ekiplerin yaptıkları inceleme sonrasında bir tilkiye ait olduğu belirlendi. Hayvanın vücudundaki tüm derinin nizami bir şekilde yüzüldüğü görüldü.

Hayvanın ölüsü ekipler tarafından incelenmek üzere bölgeden alınırken, olayın faillerinin tespit edilmesi için araştırma başlatıldı.

İHA

Etiketler bodrum vahşet tilki
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