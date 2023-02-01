Boş arazide ölü bulunan çocuğun katili en yakını çıktı!
Gaziantep'te boş arazide cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Suriyeli çocuğun, annesi tarafından boğulduğu ortaya çıktı.
Serinevler Mahallesi'nde, dün öğleden sonra boş arazide yerde hareketsiz yatan kız çocuğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık görevlileri, Suriye uyruklu A.N. olduğu tespit edilen kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirledi.
ANNESİ BOĞMUŞ
Aya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından toprağa verildi. Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise çocuğun annesi N.C.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.C.'nin psikolojik tedavi gördüğünü ve cinnet geçirip, çocuğunu boğarak öldürdükten sonra boş araziye bıraktığını söylediği öğrenildi.
C., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine götürüldü.
DHA
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