  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Boş arazide ölü bulunan çocuğun katili en yakını çıktı!

Boş arazide ölü bulunan çocuğun katili en yakını çıktı!

Boş arazide ölü bulunan çocuğun katili en yakını çıktı!
Güncelleme:

Gaziantep'te boş arazide cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Suriyeli çocuğun, annesi tarafından boğulduğu ortaya çıktı.

Serinevler Mahallesi'nde, dün öğleden sonra boş arazide yerde hareketsiz yatan kız çocuğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık görevlileri, Suriye uyruklu A.N. olduğu tespit edilen kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

ANNESİ BOĞMUŞ
Aya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından toprağa verildi. Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise çocuğun annesi N.C.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.C.'nin psikolojik tedavi gördüğünü ve cinnet geçirip, çocuğunu boğarak öldürdükten sonra boş araziye bıraktığını söylediği öğrenildi.

C., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine götürüldü.

DHA

Etiketler gaziantep suriyeli cinayet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eski ABB Başkanı Tuna: Melih Gökçek'i Allah'a havale ediyorum
Erdoğan'dan AK Partili vekillere çok sert tepki
ABD'de lüks içinde yaşayan Türk modelin evine FBI baskını!
Sosyal medya imamından olay sözler: ''Hz. Meryem ve Hz. Muhammed evlenecek''
Simge Sağın durmuyor! Miami'de kış günü yazı getirdi
Bu ne hal Aleyna! Sokakta giydiği kıyafet şaşkına çevirdi
İstanbul ve 24 il için kar alarmı
İstanbul'da özel okulda iğrenç olay: Kadın öğretmen öğrencilere cinsel istismar!
Hadise'den derin dekolte! Ayna karşısına poz verdi
Sinan Ateş'in dayısından olay sözler: ''Sözler tutulmazsa dostlarımız konuşacak''