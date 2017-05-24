Bu yazıyı kanlarıyla yazdı; cinsel organını kesip...

Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 25 yaşındaki H.S., bıçakla cinsel organını kesip, kendini karnı ve boğazından yaraladı. Kestiği cinsel organını tuvalete atıp, sifonu çektiği öğrenilen H.S.’nin kaldırıldığı hastanede doktorlara, "Kadın olmak istiyorum" dediği ileri sürüldü.



Annesi ile birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen H.S., dünsaat 21.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi, 173 Sokak’taki bir apartmanın birinci katındaki evinde, mutfaktan aldığı bıçakla penisini kesip, tuvalete attıktan sonra şifonu çekti.

Aynı bıçakla kendini sol karın boşluğu ve boğazından da yaralayan H.S., kanıyla duvara ’Yayında ve yapımda emeği geçen herkesin a... ...m’ yazdı.

Gürültüleri duyan komşuların, haber vermesi üzerine eve gelen polis ekipleri H.S.’yi güçlükle sakinleştirebildi. H.S., çağrılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan H.S.’nin doktorlara "Kadın olmak istiyorum" dediği ileri sürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.