SON DAKİKA
DİYARBAKIR'DA HAİN SALDIRI ! BİNBAŞI ŞEHİT OLDU
Diyarbakır'da hain saldırı ! Binbaşı şehit oldu
Diyarbakır'da hain saldırı ! Binbaşı şehit oldu
Eskiden kadın olduğuna kimse inanamıyor
Eskiden kadın olduğuna kimse inanamıyor
Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık fiyatları da belli oldu
Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık fiyatları da belli oldu
Milyonlarca emekli ve memur için zam günü
Milyonlarca emekli ve memur için zam günü
Dehşet anları saniye saniye kamerada ! Tekmelerle öldürdü !
Dehşet anları saniye saniye kamerada ! Tekmelerle öldürdü !
Kaskosu olmayan binlerce araç ve ev sahibine müjde
Kaskosu olmayan binlerce araç ve ev sahibine müjde
ABD rahatsız oldu ! Türkiye'ye S-400 mesajı
ABD rahatsız oldu ! Türkiye'ye S-400 mesajı
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 01 Ağustos 2017 11:26

Büyükerşen'e saldırı olayında flaş gelişme

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e saldırı olayı ile ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükerşen'e saldırı olayında flaş gelişme
A+ A-

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e saldırıda bulunan aralarında emekli polis memuru Mahfuz Banlı'nın da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, geçen Cumartesi günü Yenibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi’nin karşısındaki Hat Boyu’nda dolaşırken, kafelerin yola koydukları masa ve sandalyelerin yayaların geçişini engellediği gerekçesiyle kaldırılmasını isteyince tartışma çıktı. Bu sırada eski bir sabıkalı olduğu belirtilen emekli polis ve işletme sahibi Mahfuz Banlı ile adamları, korumasız olan Yılmaz Büyükerşen’e önce yumrukla saldırdı, ardından silah çekti. Vatandaşlar müdahale edince saldırganlar kaçtı.



Olaydan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden emekli polis memuru sabıkalı Mahfuz Banlı ve 3 adamı bir kurusıkı tabanca ile yakalandı. Firarda olan bir şüpheli de gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK
Başkan Büyükerşen'e saldırdığı iddia edilen 5 şüphelinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlandı. Şüpheliler Mahfuz Banlı, yeğeni Yunus Mehmetoğlu, Mustafa Çetiner, Aydın Tekin ve Yunus E. Aksoy bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.




DHA

yılmaz büyükerşen , saldırı , eskişehir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM