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Camide bıçaklı tehdit kamerada! Çocukların üstüne yürüdü

Camide bıçaklı tehdit kamerada! Çocukların üstüne yürüdü
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Diyarbakır'da bir camide Kur'an-ı Kerim dersi gören öğrencilerin yaramazlık yaptığını iddia eden yaşlı adam, bıçakla “uslu durun” uyarısı yaptı.

Olay, 13 Şubat tarihinde saat 17.30 sıralarında Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde meydana geldi.

Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Kur'an eğitimi alan öğrenciler, iddiaya göre yaramazlık yapınca yaşlı bir adam tarafından sözlü şekilde uyarıldı.

Diyarbakır'da bir camide Kur'an-ı Kerim dersi gören öğrencilerin yaramazlık yaptığını iddia eden yaşlı adam, bıçakla “uslu durun” uyarısı yaptı.

Dışarı çıkan yaşlı adam, tekrar yaramazlık yapıldığını görünce elinde bıçakla geri dönerek çocuklara “Uslu durun” dedi. Bunun üzerine çocukların camiden çıktığı görüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

Etiketler cami tehdit bıçaklı tehdit çocuklar
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