Canlı yayında flaş sözler: Atatürk'e yanlış tedavi uygulandı

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Akıl Çemberi programına konuk olan Dr. Hulki Cevizoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yanlış tedavi" sonucunda hayatını kaybettiğini iddia etti.
"Türk milletinin bugün, Atatürk'ün öldürülmesi iddiasına bile 'Hep birlikte bakalım kim öldürdü' sorusunu sormayan bir ülke haline geldi. Atatürkçülerin Atatürk'ü tanıdıkların sanmıyorum." diyen Cevizoğlu dikkat çeken iddialarda bulundu.
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