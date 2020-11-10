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  4. 10 Kasım 2020 21:51

Canlı yayında flaş sözler: Atatürk'e yanlış tedavi uygulandı

Dr. Hulki Cevizoğlu 10 Kasım 1938'de siroz hastalığı nedeniyle vefat eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yanlış tedavi uygulandığını dile getirdi.

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Akıl Çemberi programına konuk olan Dr. Hulki Cevizoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yanlış tedavi" sonucunda hayatını kaybettiğini iddia etti.

"Türk milletinin bugün, Atatürk'ün öldürülmesi iddiasına bile 'Hep birlikte bakalım kim öldürdü' sorusunu sormayan bir ülke haline geldi. Atatürkçülerin Atatürk'ü tanıdıkların sanmıyorum." diyen Cevizoğlu dikkat çeken iddialarda bulundu.

 

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