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  4. 05 Temmuz 2017 09:48

Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu

Çekmeköy'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik helikopter destekli operasyon başlatıldı.

Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu
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Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 12 zanlının yakalanması için polis tarafından ilçede daha önce belirlenen 13 adrese sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona narkotik şube ekiplerinin yanı sıra çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisi katılıyor.

Polis helikopteriyle havadan destek de sağlanan çalışmalar kapsamında şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahların ele geçirildiği öğrenildi.

Baskın düzenlenen adreslerde gözaltı işlemleri ve aramalar devam ediyor.

uyuşturucuyla mücadele