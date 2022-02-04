Çiçekçilik yapan annesiyle eşini öldürmüştü: Cezası belli oldu

Kadıköy’de 18 Ocak 2020’de çiçekçilik yapan annesi ve eşini cezaevinden tahliye olduktan 6 ay sonra silahla öldüren tutuklu sanık Tahsin Y. için karar verildi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tahsin Y. getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Müşteki avukatı Orkuncan Kumkumoğlu sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını ve iyi hal indirimi uygulanmamasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin olay nedeniyle çok pişman olduğunu öne sürerek, verilecek cezada indirim uygulanmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Tahsin Y., "Olay nedeniyle çok pişmanım, ne derseniz razıyım" dedi.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Tahsin Y.’yı "Eşi kasten öldürmek" ve "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın adli sicil kaydını, sosyal ilişkilerini, yargılama sürecindeki gözlemlenen davranışlarını da dikkate alan heyet, verilen cezada takdiri indirim yapmadı.



İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede sanık Tahsin Y.’nın Kadıköy’de çiçeklik yapan annesi Zülfiye Y. ve eşi Seyhan Y.’yı 18 Ocak 2020’de silahla ateş ederek öldürdüğü belirtiliyor. İddianamede Y.’nın suç tarihinden 6 ay önce başka bir suçtan yattığı cezaevinden tahliye olduğu ve eşiyle aralarının açık olduğu kaydediliyor.

Sanığın öldürdüğü annesi ve eşi ile ne gibi bir tartışma veya çekişme yaşadığının tespit edilemediği belirtilen iddianame, "Muhtemelen aralarında para verip vermeme konusunda tartışmanın yaşandığı, ancak tam olarak bilinmeyen bir nedenden dolayı suç tarihinde yasak silah ile şüphelinin olay yerine giderek önce eşi Seyhan'a 5 el ateş ederek öldürdüğü, annesi Zülfiye'ye 4 el ateş ederek öldürdüğü" bilgisine yer veriliyor.



İddianamede sanık Tahsin Y.’nın "Eşi kasten öldürmek" ve "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 2’kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.