Cinsel istismar sanığını bu görüntü ele verdi

Ankara'da 11 yaşındaki bedensel engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismarla suçlanan zanlı suçlamaları reddederken, tuvalete yerleştirdiği gizli kamera kayıtlarındaki görüntüler delil oldu.

Ankara'da S.B.'nin, fiziksel engelli kızı G.B.'ye (18) 11 yaşından itibaren 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 18 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada, sanığın kızını görüntülemek için banyo ve tuvalete yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüsü delil oldu.

Fiziksel engeli nedeniyle aksayarak yürüyen G.B., 2022 yılında, 2017'den itibaren 4 yıl boyunca babası S.B.'nin kendisine farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğunu annesi ve eniştesine anlattı. Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan S.B. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

S.B.'nin, kızını görüntülemek için banyoya yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüler dava dosyasında delil olarak yer aldı. Görüntü ile ilgili dosyada yer alan bilirkişi raporunda, sanık S.B.'nin gizli kamerayı banyoya duşakabini görecek şekilde yerleştirdiği, bir süre sonra kameranın açısına yüzü görünmeyen bir kadının girdiği, daha sonra sanığın kamerayı yerleştirdiği yerden alırken kendisinin de görüntüye yansıdığı belirtildi.

Soruşturma aşamasındaki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen S.B., kızına banyo yaparken yardım ettiğini, başka bir amacı bulunmadığını, evde kızının yanlış davranışlarından şüphelendiği için de banyoya kamera yerleştirdiğini iddia etti. Sanık, Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya katılmadı. Duruşmada G.B. ve olayın ortaya çıkmasından sonra babasından boşanan annesi hazır bulundu. Mahkeme, sanığın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'TUTUKLANMASINI TALEP ETTİK'

Ailenin avukatı Özge İrem Aksu, sanığın tutuklanmasını talep ettiklerini söyleyerek, "Görüntüler 2022 yılında ortaya çıkıyor. Kızımız, 13-14 yaşında çocuk o zamanlar, bunu idrak edemiyor. Bilirkişi raporlarında da sanığın görüntüleri çektiği ortada. G.B. babasının kendisini çektiğini fark edince, annesine anlatıyor. Aslında kamera görüntülerini siliyor bilgisayardan. Ama polisin incelemesi sayesinde silinen bütün görüntüler geri getiriliyor. Yargılama devam ediyor. Biz tutuklanmasını talep ettik" dedi. (DHA)

DHA