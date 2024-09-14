Çöplükte gizemli ceset

Mersin'in Bozyazı ilçesi Yayla yolundaki Ustalar mahallesindeki çöplükte gizemli erkek cesedi bulundu.

Olay yerine intikal eden polis ve adli tıp ekipleri, cesedin üzerinde detaylı inceleme başlattı.

BozyazıHaber'in haberine göre cesedin bir erkeğe ait olduğu tahmin ediliyor. Polis, cesedin kimliğini belirlemek ve olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çöplükteki cesedin nasıl ve ne zaman bırakıldığı ise soru işareti olarak kalıyor. Olayın etrafında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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