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Çukur dizisinin çekildiği bina alev alev yandı

Çukur dizisinin çekildiği bina alev alev yandı

İstanbul Balat'ta Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı 2 katlı binada yangın çıktı.

Fatih Balat'ta bulunan 2 katlı binada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin de yapıldığı binayı kısa sürede alevler sardı. Mahallede bu sırada büyük panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürülürken itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.

 

 

 

DHA

Etiketler istanbul çukuru dizisi kahvehane balat
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