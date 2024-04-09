DEAŞ militanları Türkiye'de yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı sosyal medya paylaşımında, DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen BOZDOĞAN-22 operasyonlarında 14 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.
Söz konusu operasyonların; Eskişehir, Yalova, Gaziantep ve Samsun’da gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, “Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek.” İfadelerini kullandı.
Operasyonlar sonucunda; DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüten Eskişehir’de 5, Yalova’da 6, Gaziantep’te 2 ve Samsun’da 1 şüpheli şahsın yakalandığı duyuruldu.
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