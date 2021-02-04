Dehşete düşüren olay! ‘'Bana abi diyeceksin’' deyip öldürdü

Olay, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Mudurnu-Abant yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, gündüz saatlerinde Mudurnu ilçesinde bağlı Delice yaylasında karşılaşan Burak T. (28) ve Harun S. (30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden iki genci yayladaki diğer vatandaşlar ayırdı. İddiaya göre, yayladan ayrıldıktan sonra alkol alan Harun S., gece saatlerinde Burak T.’i arayarak Mudurnu-Abant yolu üzerine gelmesini söyledi.

Olay yerinde buluşan ikili arasında yeniden tartışma başladı. Harun S., kavga ettiği T.’e ‘bana abi diyeceksin’ diyerek tüfekle havaya ateş etti. T.’in, ‘ben sana abi demem’ şeklinde cevap vermesi üzerine, S. tüfekle arkadaşının karnına ateş etti. T.’in kanlar içinde yerde kaldığın gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 28 yaşındaki Burak T.’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından T.’in cenazesi Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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SEBBİS aracılığıyla son kez hakim karşısına çıktı

Arkadaşını öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Harun S. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan S., jandarma komutanlığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kasten adam öldürmek” suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Harun S. SEBBİS aracılığıyla son kez hakim karşısına çıktı.



"Hem vicdan azabı çekiyorum hem de çok pişmanım”

Duruşmada son sözleri sorulan S., “Çok iyi arkadaşımdı. Olay günü tartıştık. Biranda üzerime yürüyünce yanımdaki silahı çıkarıp korkutmak amacıyla ateşledim. Ellerim kırılsaydı da yapmasaydım. Hem vicdan azabı çekiyorum hem de çok pişmanım” dedi. S.’ın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi.