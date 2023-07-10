  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Denizli'de deprem

Denizli'de deprem

Denizli'de deprem
Güncelleme:

Denizli'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'nin Çardak ilçesinde saat 06:19'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre deprem, 10.6 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler deprem denizli denizli'de deprem deprem oldu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Acı haberi bakanlık verdi: 2 evladımız şehit düştü!
İşte IMDb'ye göre 'ün en iyi 10 filmi
43 ilin geçiş güzergahı yine kilitlendi; kazalar meydana geldi, yaralılar var!
Dolar, Euro ve altın yeniden zirvede
''Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğim için pişmanım''
TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatan heyelan!
AFAD'dan 30 il için şiddetli yağış uyarısı
Yurtdışı cep telefonuna son gün kayıt yapanlara kötü haber
10 Temmuz haftası burç yorumları
Çiftçiler ayaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Gözaltılar var