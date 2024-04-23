Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü hayatını kaybetti

Asrın felaketinde Tekirdağ'dan Gaziantep'e görevlendirilen ve dönüşte de deprem yardımlarını evine götürdüğü gerekçesiyle tutuklandıktan sonra tahliye edilen emniyet müdürü geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Tekirdağ'dan, depremin vurduğu Gaziantep’in İslahiye ilçesine görevlendirilen, dönüşte depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip, evine götürdüğü gerekçesiyle tutuklanıp, yargılama sürecinde tahliye edilen 4'üncü sınıf emniyet müdürü Y.I., geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çevik kuvvet personeli görevlendirdi. Personelin başında bulunan 4’üncü sınıf emniyet müdürü Y.I., görevlerini tamamlayıp 26 Şubat'a Tekirdağ’a dönerken iddiaya göre, depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip evine getirdi. Y.I.'ın yardım malzemelerini evine götürmesi, müdürlerine bildirildi. Çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyip, Y.I.'ın malzemeleri evine taşıdığını belirledi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle Y.I.'ın evinde yapılan aramada jeneratör, büyük çadır, bağlantı kabloları, şişme yatak, uyku tulumu, seyahat çantası, bere, bot, yağmurluk kaban, küçük çadır, köpek maması, elektrikli ısıtıcılar ele geçirildi. Y.I., gözaltına alındı. Aynı zamanda açığa alınan Y.I., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tutuklanmaya yönelik, yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından tekrar gözaltına alınan Y.I., 6 Mart 2023’te çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

12 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Y.I. hakkında Tekirdağ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı zimmetine geçirdiği' suçlamasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Y.I., 28 Eylül 2023 günü görülen davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi.

Y.I., İstanbul Sultangazi'de dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. (DHA)

DHA