Depremde can kaybı 5 bin 434'e yükseldi

Türkiye dün merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 9 saat arayla meydana gelen biri 7,7 diğeri ise 7,6 büyüklüğünde olan 2 büyük depremle sarsıldı... Deprem 10 ilimizi etkilerken binin üzerinde can kaybı var... Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da da çok büyük kayıp ve hasar var.

Bakan Koca, depremler nedeniyle 10 ilde can kaybının 5 bin 434'e yükseldiğini açıkladı.

Koca açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Hatay'da 2 bin 749 binanın yıkılmış olduğunu tespit ettik. 2 bin 902'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 9 bin 823 kişi görev yapıyor. Şu saate kadar Hatay'da enkazdan kurtarılanların sayısı 1846 kişi oldu. Bu geceden itibaren Hatay'a ulaşan arama kurtarma ekiplerinin ilave olmasıyla yarın için ekip sayısını 2 katına ulaştırmış olacağız.

Durumu kritik yaralıları uçak ambulanslarla Ankara ve İstanbul'daki şehir hastanelerine taşıyoruz. Türkiye devleti tüm imkanıyla yaraları sarmak için bölgede. Unutmayalım ki yaşadıklarımız afetleri birlik olarak atlattık. Bugün de öyle olacak. Milletimizden dua bekliyoruz."

Yüzyılın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş'taki çifte deprem Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci felaketi olan 17 Ağustos Düzce depremini de geçti.

Türkiye'deki en büyük deprem, 27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan’da gerçekleşti. 7.9 büyüklüğünde 52 saniye süren depremin ardından 32 bin 962 kişi hayatını kaybederken 100 bine yakın kişi yaralandı. Oluşan deprem neticesinde 116 bin 720 bina yıkıldı. Dünyanın büyük depremleri arasında sayılan bu deprem Türkiye'nin en ciddi deprem felaketlerinden birisi olarak kayıtlarda yer alıyor.

Saat 14:45 itibariyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre 3 bin 549 kişi vefat etti, 22 bin 168 kişi de yaralandı. Yine Erdoğan'ın verdiği rakamlara göre şu ana kadar 8 binin üzerinde depremzede de enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

3 AY BOYUNCA OHAL İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiği duyurdu. Erdoğan, OHAL kararının Anayasa'ya uygun olması için TBMM'de oylanacağını da duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden 13.5 milyon vatandaşın etkilendiğini söyledi.

AFAD'TAN RESMİ AÇIKLAMA

AFAD’tan yapılan son açıklamada açıklamaya göre, deprem bölgesine dair şu bilgiler verilmişti:

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 54 hava unsuruyla İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuş olup söz konusu hava araçları ile toplam 154 sorti yapılmıştır. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir. Ayrıca tahliye maksadıyla görevlendirilen TCG İskenderun gemisi İskenderun İsdemir Limanına intikal etmiş ve yaralı vatandaşların gemiye kabul faaliyetine başlamıştır. Afet bölgesine AFAD’dan 100 milyon TL ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 250 milyon TL olmak üzere toplam 350 milyon TL acil durum ödeneği gönderildi. Afet Haberleşme Grubunun sağlanması çerçevesinde deprem bölgelerine toplam 118 adet mobil baz istasyonu (18 adedi devreye alınmıştır), 8 adet acil iletişim aracı ve bin 688 adet jeneratör (701 adedi devreye alınmıştır) ile 508 personel sevk edilmiştir. Bölgede haberleşme hizmetlerinde acil ihtiyaçları olabilecek vatandaşlarımız için fatura/borç vb. nedenlerle kapanmış hatların görüşmeye açılması amacıyla operatörlerce çalışmalar başlatılmıştır. 80 uydu vsat iletişim terminali bölgeye sevk edildi.



Afet Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu muhteviyatında, TAMP çerçevesinde İl Müdürlükleri bünyesinde kurulan ekipler bölgeye yönlendirilmektedir. DSİ Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı iş makinaları ve operatörler bölgeye yönlendirilmiştir. Ankara ve Konya İl Müdürlükleri ekipleri bölgeye sevk edildi.



Afet Barınma Grubu çerçevesinde, toplam 300 bin battaniye, 54 bin 511 adet AFAD Aile Yaşam Çadırı, 102 bin 254 adet yatak, 178 bin 732 adet yastık çarşaf, 4 bin 602 mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınma için 4 bin 452 tüp başlığı, 557 konteyner ve 747 adet 112 metrekare çadır gönderildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında 48 bin 416 vatandaşımız misafir edilmekte olup 34 bin 84 boş yatak kapasitesi vardır.



Afet Beslenme Grubu çerçevesinde, Kızılay’dan 79 ikram aracı, 16 mobil mutfak, 1 mobil aşevi, 5 sahra mutfak, 2 mobil fırın, 86 hizmet aracı görevlendirilmiştir. Jandarma’dan 2 mobil mutfak, 1 mobil fırın, İHH, Hayrat, Beşir, İnsiyatif derneklerinden 1’er adet mobil mutfak bölgeye sevk edildi. Afet Bölgelerinde 259 bin 764 çorba, 27 bin 956 litre su, 4 bin 250 ekmek, 4 bin 450 ekmek arası döner, 371 bin 333 ikramlık malzeme ve 16 bin 700 çay dağıtımı yapılmıştır.



Afet Psikosoyal Destek Grubu çerçevesinde, 4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirildi. Bölgeye bin 366 personel ve 106 araç sevk edilmiştir.



Afet Ulaşım Altyapı Grubu çerçevesinde, havayolunda Malatya, Adana, Diyarbakır, Adıyaman Havaalanları uçuşa açık durumdadır. Gaziantep ve Şanlıurfa Havaalanları yardım uçuşlarına açık durumdadır. Kahramanmaraş ve Hatay havalimanları hasar nedeniyle uçuşa kapalıdır. Demiryolunda, Ulukışla-Adana, Adana-Mersin, Adana- Toprakkale, Yolçatı-Diyarbakır, Yolçat- Elazığ, Elazığ-Tatvan demiryolları hatları ulaşıma açıktır. Malatya-Çetinkaya, Malatya-Yolçatı demiryolu hatları acil durumlar için açıktır. Fevzipaşa-Narlı, Narlı-Gaziantep, Narlı-malatya hattı ulaşıma kapalıdır. Karayolu, Adıyaman-Çelikhan yolu güzergahı ulaşıma kapalıdır.



Adıyaman-Çelikhan-Sürgü yolu balık burnu köprüsü yıkılmıştır. Şanlıurfa-Gaziantep yolu ulaşıma açıktır. Osmaniye-Gaziantep istikameti tamamen trafiğe kapatılmıştır. Hatay-Reyhanlı devlet yolu tamamen ulaşıma kapalıdır. Hatay Kırıkhan-Topboğaz yolu ulaşıma kapalıdır. Adıyaman Gölbaşı-Malatya Sürgü arası heyelan nedeniyle ulaşıma kapalıdır.



Gaziantep AFAD Merkezinde Basın Merkezi kurulmuştur

Afet İletişim Grubu çalışmaları çerçevesinde; kurumlar arası koordinasyon ve bilgi akışı sağlanmakta, kamuoyunu doğru ve hızlı bilgilendirmek ve söylem birliğini güçlendirmek üzere resmi açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları koordine edilmektedir. Kurumsal hesaplardan dezenformasyonla mücadele çerçevesinde resmi açıklamaların takip edilmesine yönelik gerekli uyarılar yapılmıştır. CİMER Deprem Acil Hattı açılmış olup yapılan başvurular en hızlı şekilde ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır. Ayrıca Gaziantep AFAD Merkezinde Basın Merkezi kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası medyanın bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli ve çevre 10 ili vuran depremle ilgili son gelişmeleri paylaştı.

10 ilde toplam can kaybı 3 bin 381'e yükseldi. Yaralı sayısı 20 bin 426, teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede vatandaşlardan hasarlı binalara girmemesi isteniyor.

AFAD’dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük büyük bölümünden hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 7.4 açıkladıktan sonra 7.7 olarak revize etti. Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener “Artçı depremlerin aylarca hatta belki bir yıla kadar sürmesi beklenebilir. 5 ve 6’nın üzerinde artçı depremleri yaşayabiliriz. Bu depremin Akdeniz bölgesinde tsunamiye yol açabileceği uyarısını verdik.” dedi.

Deprem felaketinde son duruma ilişkin AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar açıklama yaptı.

Tatar, can kaybının 3 bin 381'e yükseldiğini ve 20 bin 426 kişinin yaralandığını, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından da 285 artçı sarsıntının daha yaşandığını açıkladı.

Depremde teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti.