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  4. 05 Kasım 2020 17:14

Depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerini aldılar! ''Aldıysak size ne?''

İzmir depremi sonrasında ihtiyaç sahipleri için dağıtılan yardımları toplayan iki kadından şoke eden bir açıklama geldi.

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İzmir’deki depremin ardından tüm Türkiye seferber olarak bölgeye depremzedeler için yardım malzemesi gönderirken, ihtiyaç sahibi olmayan iki kadının yardım malzemelerini alarak sağlam evlerine götürmeleri bir başka kadın tarafından telefonla kaydedildi.

'ALDIYSAK SİZE NE?'
Bir yandan telefonla çekim yaparken bir yandan da yardım malzemelerini alan kadınlara ‘Neden yardım malzemelerini aldınız’ sorusu üzerine gelişen diyalogda yardım malzemelerinden alan kadınlardan biri ‘Aldıysak size ne’ diyerek çekim yapan kadına bağırmaya başladı.

TEPKİ YAĞDI!
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yardım malzemelerini alan kadınlara tepki yağdı.

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