Deveyi sevmek için girdiği ahırda ölü bulundu
Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi, arkadaşının devesini sevmek için girdiği ahırda ölü bulundu.
Milas'ın Menteşe Mahallesi'nde Zafer M. (48), arkadaşının devesini sevmek için ahıra girdi. Bir süre sonra ahıra giren ve M.'yi yerde hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezinden destek istedi.
VÜCUDUNDA YARA İZLERİNE RASTLANDI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kolunda ve vücudunda yara ile darp izleri görülen M.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. M.'nin cenazesi otopsi için Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
AA
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