  4. Diyarbakır'da kanlı infaz: Başka yerde öldürüp cesedi yola attılar

Diyarbakır'da kanlı infaz: Başka yerde öldürüp cesedi yola attılar

Diyarbakır Bismil'de vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz yatan birini görünce dehşete düştü. Olay yerine gelen ekipler şahsın tabancayla vurularak öldürüldüğünü tepit edildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yol kenarında tabancayla vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. İhbarla olay yerine gelen ekipler, cesedin K.Ö.'ye ait olduğunu belirledi. K.Ö.'nün (29) cinayet şüphelisi M.A. (46), kısa sürede gözaltına alındı. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, şahsın tabancayla vurularak hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yapılan incelemeler sonucunda maktulün K.Ö. olduğu belirlendi.

Ö.’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

BAŞKA YERDE ÖLDÜRÜP, YOLA ATMIŞ

Jandarma ekiplerinin çalışmasında, cinayet şüphelisinin M.A. olduğu tespit edildi. M.A., ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayın gece saatlerinde başka bir yerde gerçekleştirildiği, cenazenin ise bir araçla getirilip yol kenarına atıldığı belirlendi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 

DHA

