Çalışanlara kötü haber ! Maaşlardan %15 değil %20 vergi ödeyeceğiz
Çalışanlara kötü haber ! Maaşlardan %15 değil %20 vergi ödeyeceğiz
Poşete para vermek istemeyen vatandaştan ilginç çözüm
Poşete para vermek istemeyen vatandaştan ilginç çözüm
Meteoroloji ve AKOM'dan kar uyarısı ! Bu sefer fena geliyor
Meteoroloji ve AKOM'dan kar uyarısı ! Bu sefer fena geliyor
2019 zamla geldi ! İşte Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti
2019 zamla geldi ! İşte Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Akbank düşük kurdan dolar sattı !
Akbank düşük kurdan dolar sattı !
Milli Piyango yılbaşı büyük çekilişi - Tam liste
Milli Piyango yılbaşı büyük çekilişi - Tam liste
ABD ordusu Suriye'den ne zaman çıkıyor ? İşte tarih...
ABD ordusu Suriye'den ne zaman çıkıyor ? İşte tarih...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 02 Ocak 2019 07:42

Doğum gününden bir gün önce öldü

İzmir'in Konak ilçesinde yılbaşı akşamı denize düşen İrem Coşkun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Doğum gününden bir gün önce öldü
A+ A-

İzmir'in Konak ilçesinde, bugün 18'inci yaş günü olan İrem Coşkun, Alsancak'ta denize düştü. Bir süre suda çırpınan genç kız, yılbaşı nedeniyle görevli deniz polisi tarafından sudan çıkarılarak kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi. 

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Alsancak Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. Deniz kenarında duran İrem Coşkun, iddiaya göre dengesini kaybederek denize düştü. Yüzme bilmeyen Coşkun, kıyıya çıkmak için bir süre suda mücadele etti. Çevredekiler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Coşkun, yılbaşı kutlamaları kapsamında denizde güvenliği sağlamak üzere görevlendirilen polis ekiplerince kurtarıldı. Sudan çıkartılan Coşkun'un solunumunun durduğunu fark eden polis, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Yapılan müdahale sonucu, hayata dönen Coşkun, sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından Coşkun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede tedavisi süren Coşkun'un dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi. Coşkun'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Coşkun'un bugün 18'inci yaş günü olduğu öğrenildi. 

 

DHA

doğum günü , izmir , konak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM