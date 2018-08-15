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  4. 15 Ağustos 2018 09:29

Doktorum yalanıyla kız çocuklarını taciz ediyordu; mahalleli linç etti

Şanlıurfa'da kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kızları taciz etmeye çalıştığı iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından linç edilmek istedi.

Doktorum yalanıyla kız çocuklarını taciz ediyordu; mahalleli linç etti
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Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Abdullah K. isimli şahıs mahalledeki parka giderek oyun oynayan küçük kız çocuklarına kendisini doktor olarak tanıtıp taciz girişiminde bulundu.

Durumu fark eden vatandaşlar şahsı boş bir alanda yakalayarak linç etmek istedi. Vatandaşlar tarafından uzun süre dövülen şahıs olay yerine gelen polise teslim edildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi yapılan şahıs emniyete götürüldü.

Şahsın akli dengesinin yerinde olamadığı belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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