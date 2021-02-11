Dönercide ''indirim'' cinayeti! Kadını kameraların önünde öldürdü

Korkunç olay, akşam saatlerinde Kapaklı’nın Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönercide meydana geldi. İşyerine gelen ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Ö., iddiaya göre işyeri sahibi Kader B.’dan alış veriş yapmak için indirim yapmasını talep etti.

Recep Ö., talebini kabul etmeyen Balcı’ya tepki gösterip üzerindeki bıçağı çıkarıp saldırdı. Balcı, kendisini korumaya çalışırken aldığı bıçak darbeleriyle yere düştü, sesler üzerine işyerine giren çevredekiler Recep Ö.’ın elindeki bıçağı aldı.

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından Recep Ö., yaşanan kargaşa sırasında işyerinden kaçtı.

Vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdıkları Kader B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.