Dövülerek öldürülen gencin katillerine iyi hal indirimi

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Konya'da üniversite öğrencisi Mehmet Ali D.'nin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 tutuklu sanığa 12 yıl altışar ay hapis cezası verildi.
Tutuklu sanıklar Hüseyin K., oğulları Adil ve İsa K., haklarındaki suçlamayı reddetti.
''DUVARA TIRMANIRKEN DÜŞTÜ''
Hüseyin K., gencin bahçeden kaçmak için duvara tırmanırken düştüğünü öne sürdü.
CEZA MÜEBBETTEN 12,5 YILA DÜŞTÜ
Mahkeme, sanıklara önce "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ancak ceza "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimiyle 12 yıl altışar aya düşürüldü.
NE OLMUŞTU?
23 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Ali D., geçen yıl ablasının şiddete uğradığını öğrenmiş, durumu konuşmak için kayınpederinin evine gidince demir çubuklarla dövülerek öldürülmüştü.
DHA
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