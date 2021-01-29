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  4. 29 Ocak 2021 17:49

Dövülerek öldürülen gencin katillerine iyi hal indirimi

Konya'da üniversite öğrencisi genci döverek öldüren 3 sanığa verilen müebbet hapis cezası ''iyi hal'' ve ''haksız tahrik'' indirimiyle 12 yıl 6 aya düşürüldü.

Dövülerek öldürülen gencin katillerine iyi hal indirimi
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Konya'da üniversite öğrencisi Mehmet Ali D.'nin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 tutuklu sanığa 12 yıl altışar ay hapis cezası verildi.

Tutuklu sanıklar Hüseyin K., oğulları Adil ve İsa K., haklarındaki suçlamayı reddetti.

''DUVARA TIRMANIRKEN DÜŞTÜ''

Hüseyin K., gencin bahçeden kaçmak için duvara tırmanırken düştüğünü öne sürdü.

CEZA MÜEBBETTEN 12,5 YILA DÜŞTÜ

Mahkeme, sanıklara önce "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ancak ceza "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimiyle 12 yıl altışar aya düşürüldü.

NE OLMUŞTU?

23 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Ali D., geçen yıl ablasının şiddete uğradığını öğrenmiş, durumu konuşmak için kayınpederinin evine gidince demir çubuklarla dövülerek öldürülmüştü.

DHA

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