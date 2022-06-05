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Düğünde sel felaketi! Sel düğün salonunu bastı

Burdur’da dün etkili olan sağanak yağış sırasında sel sularının bir düğün salonunu bastığı anlar an be an kameralara yansıdı.

Dün aniden bastıran sağanak yağış sonrasında sel suları 4 katlı bir apartmanın zemin katını su basması sonucu bedensel engelli Vesile D. (55) hayatını kaybetmiş, annesi Fatma D. (74) ise hastaneye kaldırılmıştı.

Bugün ortaya çıkan görüntülerde sağanak yağış sonrasında sel sularının bir düğünü bastığı anları vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Düğüne gelenler ve özellikle küçük çocukların sel sularına kapıldığı görülürken, salondakilerin masanın üzerine çıkarak kurtulmaya çalıştığı görülüyor.

Etiketler burdur sel düğün sel suları düğün salonu su baskını sel baskını
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