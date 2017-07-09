Ünlü spikerin arkadaşını vurma anı kamerada
Ünlü spikerin arkadaşını vurma anı kamerada
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
İstanbul'da korkunç olay ! Plakasını söküp sırra kadem bastı
İstanbul'da korkunç olay ! Plakasını söküp sırra kadem bastı
Köy meydanında pompalı tüfekle dehşet saçtı !
Köy meydanında pompalı tüfekle dehşet saçtı !
Musul operasyonu hakkında flaş gelişme
Musul operasyonu hakkında flaş gelişme
Hakkari'de karakola sızma girişimi !
Hakkari'de karakola sızma girişimi !
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Olaylar bitmiyor ! Yağmalamaya başladılar
Olaylar bitmiyor ! Yağmalamaya başladılar
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 09 Temmuz 2017 09:50

Düğüne giden gelin ve damat karakolluk oldu

Kadıköy'de trafik kazasına karışan gelin ve damat düğün günü hayatının şokunu yaşadı.

Düğüne giden gelin ve damat karakolluk oldu
A+ A-

Kadıköy’de gelin arabası ile ticari taksinin karıştığı kazada taksi sürücüsü yaralandı. Kazaya karışan gelin arabasında bulunan gelin ve damat büyük şok yaşarken, yaralı taksici ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Kadıköy’de yaşandı. Düğün için süsledikleri gelin arabası ile yolda seyreden gelin ve damadın aracı, ticari bir taksi ile kazaya karıştı. Çarpmanın etkisiyle taksici yaralandı. Olay yerine vatandaşlar tarafından ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı. Yaralı taksici ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Gelin şoka girdi
Kaza sonrası şoka giren gelin ise uzun süre araçtan inmedi. Öte yandan, takside bulunan ve müşteri olduğu öğrenilen bir kadın ise kaza sonrası sinir krizi geçirdi. Gözü yaşlı bir şekilde kazayı anlatan kadın, “Öndeki araç sağa kırdı biz de birden vurduk” dedi.

Mutlu günlerinde bir yaralının olduğu kazaya karışan gelin ve damadın kaza sonrası karakola gidip ifade verdikleri öğrenildi.

İHA

trafik kazası , gözaltı , kadıköy , karakol